Wetter am 5. November – Der Mann, der Baum und der Herbst

Herbst – die richtige Jahreszeit für den aktiven Mann.

Windig ist es heute, am 5. November 2016. Glücklicherweise weht ein warmer Föhnwind, also kein eisiger Ostwind. In Böen legen sich die Bäume schon mal quer. Das hindert einen richtigen Mann nicht daran, die freie Natur zu genießen. Bei einer Temperatur von 12 Grad wäre es fast kein Problem, wenn, ja wenn die kleinen Regenschauer nicht wären. Glücklicherweise tröpfelt es nur vor und nach dem Spaziergang.

Im Frühjahr – sagt man – werden ungeahnte Kräfte frei. Für Spätzünder hat die Natur den Johannistrieb vorgesehen. Wer diese Termine verpasst, aus welchen Gründen auch immer, kann Vieles im Herbst nachholen.

Wird im Frühling die Kraft genutzt, um Bäume auszureißen, richtet sie dieselben im Herbst wieder auf. Und siehe da – es klappt.

Baum: