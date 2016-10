☕ Rezept: Spaghettikürbis mit Tomatensauce

Zutaten für Spaghettikürbis mit Tomatensauce:

1 Spaghettikürbis

300 Gramm eingefrorene Tomatensauce

Butterkäse

1 Knust (Endstück) Brot

Butter zum Anbraten

frische Kresse

Schmand

.

Einen Spaghettikürbis der Länge nach durchschneiden. Das klingt nach einfach, wenn der Kürbis nur nicht so störrisch wäre. Die Schale ist so hart, dass ihr nur mit zwei verschiedenen Messern und der Hebelwirkung von zwei Seiten geht – sieht aus wie eine Woodoo-Zauber-Beschwörung.

Nachdem die Kerne entfernt sind, koche ich die Kürbishälften vorsichtshalber auf zweierlei Weise; eins mit der offenen „Fleischseite“ nach unten, eins mit der harten Schale auf dem Topfboden, wo sich die meiste Hitze sammelt. Nach 15 Minuten köcheln lasse ich die Kürbishälften noch zehn Minuten auf der abkühlenden Kochstelle weich werden.

Reste verwerten:

Inzwischen inspiziere ich meine Vorräte. Im Tiefkühlfach entscheide ich mich für einen Beutel Tomatensauce mit Hackfleisch, die ich gekocht habe, als die Freiland-Tomaten auf dem Markt schon fast zu Ende gingen. Von der Arbeitszeit war es nur minimal mehr, jetzt erspart es mir viel.

Und was muss noch gegessen werden? Ein hart gekochtes Ei, drei Eiweiße von gestern und ein Knust Vollkornbrot. Ich entscheide mich für den Brotrest, schneide ihn in kleine Würfel und brate die Stücke in Butterfett kross an.

Eine Kürbishälfte salze und pfeffere ich kräftig, bevor ich sie mit der Gabel zerkratze, bis das Fleisch so fasrig wird und aussieht wie Spaghetti – deshalb der Name Spaghettikürbis. Die Tomatensauce fülle ich in den Kürbis, der mir praktischerweise gleichzeitig als Gefäß dient. Oben drauf kommen die Vollkorncroutons, darüber streue ich Butterkäse, denn der schmilzt schnell.

Im Ofen wird der Kürbis noch einmal zehn Minuten übergrillt wie ein normaler Auflauf.

Wenn der Spaghettikürbis gerade zur Hälfte für eine Person langt, ist es optimal. Leider wachsen die Kürbisse nicht in Portionsgrößen. Auf dem Markt sehen sie auch immer kleiner aus als in der Küche. Meine Kürbishälfte langt gut für zwei Personen. Die andere Kürbishälfte werde ich in den nächsten Tagen für ein anderes Gericht verbrauchen.

