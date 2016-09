Vor-Nikolausgeschenk: Ballettführer umsonst, gratis, frei zum Download

Gute Nachricht für alle Ballettratten: Wer für den Nikolaustag schon eine Eintrittskarte hat, kann sich heute – am 5. Dezember 2014 – vollkommen gratis den Ballettführer herunterladen.

In diesem Online-Führer stehen die Ballett-Inhalte als unterhaltsame Kurzgeschichten: „Das Fräulein von S.“ – „Don Quijote“ – „Gaîté Parisienne“ – „Hamlet“ – „Karneval der Tiere“ – „La fille mal gardée“ – „The Lady and the Fool“ – „Onegin“ – „Orpheus und Eurydike“ – „Schwanensee“. Ausführlich besprochen werden die Choreographien des Stuttgarter Balletts.

In dem Ballettführer erfahren Sie im Kapitel „Schwanensee“ alles über die gute weiße Odette und die böse schwarze Odile. Obwohl Liebe nachweislich blind macht, hätte der verliebte Siegfried genauer hinschauen müssen. Davon profitiert der böse Zauberer Rothbart …

Lesen Sie selbst – am 5. Dezember 2014 ist der Download vollkommen gratis, umsonst,frei 🙂

Handlungsballette – Schwanensee & Co (8ung Ballett!) | Dorle Knapp-Klatsch | Verlag: Kulturmagazin 8ung.info; Auflage: 1 (4. Dezember 2012) | ASIN: B00AIUXEH8 | EUR 2,99





