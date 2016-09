☼ Wetterprognose: Platzregen hört bald auf!

Die Zeit der Platzregen und Schauer ist laut der Holunder-Wetterregel vorbei, sobald der Holunder verblüht ist. Auf alte Bauernregeln kann man sich auch heute noch verlassen. Sie stützen sich auf Beobachtungen über Generationen hinweg, siehe ☼ Wetterprognose Mai/Juni 2016: Regenschauer, aber meist warm

Der Holunder ist schon fast verblüht – ein gutes Zeichen

Nur noch ein paar Blüten sind am Strauch zu sehen. Sobald auch sie die weißen Blütenblätter fallen lassen, ist es mit dem Platzregen vorbei. Das mag manchen Zeitgenossen nach einem Blick aus dem Fenster in Erstaunen versetzen, denn in diesem Jahr 2016 nahmen der Regen Unwetterstärke an. In manchen Jahren bleibt es bei einigen Schauern zwischen sonnigen Zeiten. Wie gesagt, die Hoffnung auf trockene Tage besteht. Sollte es an Vollmond trocken sein, besteht die Hoffnung auf 14 Tage Sonnenschein, siehe ☼ Wetter 1 Tag vor Juni-Vollmond 2016: blaue Flecken am grauen Himmel

Holunderbeeren sehen im Anfangsstadium noch recht klein und unscheinbar aus. Sie verstecken sich geradezu im Gebüsch. Mit einem kleinen Sonnenstrahl kommt jedoch auch ihre filigrane Schönheit als Schattenwurf auf dem Holunderblatt voll zur Geltung – doppelt hält besser!

