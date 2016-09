☼ Wetter vor Juni-Vollmond 2016: blaue Flecken am grauweissen Himmel

Der Juni-Vollmond zeigt sich in voller Größe am Montag, 20. Juni 2016, 13:02:24 Uhr. Laut einer alten Bauernregel soll sich das Wetter des Vollmondtages zwei Wochen lang halten.

Blick aus meinem Fenster: Grauer Himmel mit blauen Flecken

Nun ja, ein fast bedeckter grauer Himmel, allerdings zum Hellgrau tendierend – ich bin ja Optimistin. Und die blauen Fetzen sehen ganz so aus, als würden sie sich mit Kraft Platz verschaffen (wollen).

Die Zeit ist reif für einen Wechsel. Mindestens zwei Wochen – gefühlte zwei Monate – lang kam so viel Wasser herunter, dass die Gärten und Felder überschwemmt sind. Wenn, ja wenn es jetzt richtig warm werden würde, könnte die Natur geradezu explodieren. Die Blumen sind jetzt hoch genug und warten nur darauf, endlich blühen zu können. Das Gemüse ist die ständig nassen Füße leid und würde gern in der Wärme reifen. Wenn jetzt doch die Sonne scheinen würde – ja wenn …

Und während ich hier so vor mich hinschreibe, klatschen vereinzelte Regentropfen an mein Fenster. Ich hoffe, sie haben sich nur verirrt ;-)

Wetterlage zum Fünf-Uhr-Tee

Ein paar Stunden später sieht die Welt gleich viel freundlicher aus. Der Himmel leuchtet blau und die Wattewolken entfärben sich in Richtung weiß. Es scheint sogar so, als ob die Wolken sich buchstäblich in Luft auflösen. Noch einmal pusten, und schon sind sie verschwunden. Und warm ist es auch – zumindest gefühlt warm!

Am Vollmondtag am Montag, 20. Juni 2016, 13:02:24 scheint die Sonne!

Es besteht also die berechtigte Hoffnung, dass sich das Wetter in den nächsten Tagen so hält. Ganz ehrlich – Regen hatten wir genug. Jetzt ist die Zeit reif für eine Wetterwende ;-)

Vollmondtage empfindet jeder Mensch so unterschiedlich wie die Farben des Mondsteins.

