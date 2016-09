✍ Kochbuch für Gärtner: Das vegetarische Kochbuch

Beim 50. Literarischen Wettbewerb der Gastronomischen Akademie Deutschlands gewinnt dieses Kochbuch eine Silbermedaille – herzlichen Glückwunsch!

Barbara Bonisolli präsentiert ein Kochbuch, dass sich an Gartenbesitzer und Marktbesucher richtet. Eingeteilt ist es in die Ernte und Reife im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.

Ernten und Konservieren

Einen großen Wert legt sie auf das Konservieren der Gartenfrüchte, denn zu sämtlichen Jahreszeiten fallen im Garten so viele Früchte an, die in der kurzen Zeit kaum jemand essen kann oder mag. Wer mag schon täglich weiße Johannisbeeren essen? Als Gelee schmeckt es das ganze Jahr über bis zur nächsten Ernte hervorragend. Gartenbesitzer haben es einfach. Genau zum richtigen Zeitpunkt können sie ihre Träuble bei Vollreife pflücken. Tomaten oder Zitronen gehören ebenfalls zu den Saisonfrüchten und Gemüsen. In vielen ihrer Rezepte verwendet die Autorin selbst eingekochtes Tomatenmark oder eingelegte Salzzitronen.

Und wie es sich für eine Foodfotografin gehört, sind sämtliche Rezepte Gerichte lecker dekoriert ins rechte Licht gerückt – teilweise so inszeniert, dass kaum jemand ans Essen denkt.

Nicht nur das Essen selbst, die Bilddokumentation fängt schon bei den Gartenarbeiten an.

Die Leser verfolgen die ersten Pflanzarbeiten im Frühjahr bis hinein in die Erntezeit des Herbstes. Bilder, die Barbara Bonisolli mit Gummistiefeln und Schubkarre zeigen, wie Sie den Honig aus den Waben Schleuder oder strahlend eine Kiste voll Eingekochtem in ihrer Vorratskammer stellt – Stolz wie jede Gärtner-Köchin. Spätestens hier merken die Leser, dass dieses Buch aus der Praxis entstanden ist.

Kochen für Familie und Gäste

Sehr persönlich beschreibt sie ihre kulinarischen Vorlieben und die ihrer drei Kinder und der Gäste. Ihre Rezepte sind genauso apart wie teilweise ungewöhnlich. Wie die Zubereitung vom Rhabarberkompott, das im Backofen mit Holundersirup und roten Früchten – für die Farbe – vor sich hingart. Ein sommerliches Basilikumsorbet hört sich zumindest interessant an. Es wird aus Limetten, Weißwein und immerhin ein bis zwei Bund Basilikum hergestellt. Ungewöhnlich, das reizt zum Probieren.

Wer Kartoffelpuffer liebt und die Abwechslung sucht, kann im Herbst Farbe bekennen. Rote-Bete-Puffer in purpurrot oder Kürbispuffer in orange. Auf einen violetten Flammkuchen dürfen sich Nicht-Traditionalisten freuen. Er besteht nicht etwa aus violetten Kartoffeln, sondern ist ein ganz normaler Flammkuchen, allerdings mit Rotkohl und Feigen.

Aus der Praxis für die Praxis

Dieses Buch, mit leicht biographischen Einschlag, vereinigt alles mögliche einer begeisterten Gärtnerin, kreativen Köchin und professionellen Foodfotografin. Es ist Fotobuch, Rezeptbuch, Gartenbuch und Lesebuch in einem Band.

Das vegetarische Kochbuch

von Barbara Bonisolli Verlag: Callwey (2016), ISBN-10: 3766721836

