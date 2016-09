☛ Korbmöbel outdoor, am Faden hängend

Ein schöner sonniger Tag, der 1. August 2016. Genau das richtige Wetter, um in die Luft zu gehen. Diese drei Flieger nehmen ihr Outdoor-Korbmöbel gleich mit in die Luft. Es hängt mit ganzem Gewicht an unzerreißbaren Fäden.

Im Heißluftballon über allem schweben.

Im Gegensatz zu den knatternden Sportfliegern ist so ein Heißluftballon angenehm leise. Lediglich beim Luftablassen ist ein Zischen zu hören.

Mit dem Teleobjektiv kommen sie näher angezoomt. Drei Flieger schweben im Korb über Häuser mit spitzen roten Dächern und Straßen, die am Abend und zu Ferienbeginn fast leer sind – abgesehen von den Hundebesitzern, die raus dürfen/müssen. Sie beobachten die Grillfeuer und Rasenmäher in den Gärten.

Im Freien erblicken sie hier und da noch den einen oder anderen Korb.

Da ist wohl jemand genau so neugierig wie ich ;-) und schießt Fotos in der umgekehrten Richtung – von oben nach unten.

Meine Bilderserie ist beendet. An letzter Stelle fehlt nur noch ein Foto von mir auf dem Balkon – mit dem Blick nach oben und einer Kamera vor der Nase.

Ballon: