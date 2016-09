☼ Wetter im August 2016: Lichtblick am Abend

Ganz eindeutig ist das Wetter in diesem Sommer 2016 nicht – mal warm, mal kalt wie heute, am 10. August. Der einzige Lichtblick ist der Lichtblick am Abend, denn es kommt tatsächlich die Sonne durch.

Von Ost und West, Nord und Süd wird die Sonne flankiert von grauen Wolken.

Diese Wolken tun heute allerdings nur so, als würden sie gleich losregnen. Bis jetzt ist der Tag trocken geblieben.

Dieser Junge im Park ist so in sein Computerspiel vertieft, dass sämtliches Wärme- oder Kälteempfinden bei ihm aussetzt. Den ganzen Tag plagt uns ein kalter Wind, der zum Abend noch pfiffiger und eisiger geworden ist.

Das passt absolut nicht mit dem Kalender zusammen. Wenn im August schon eisig, dann bitte Speise-Eisig!

Passend zum Hochsommer gilt unsere Empfehlung den Optimisten

Wetter 2016: