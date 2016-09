Bild des Tages: Planschbecken für Fischkinder

Kleine Fische lieben anscheinend seichtes Wasser – genau wie alle andern Kinder auch. In den Überschwemmungswiesen des Roten Mains fühlen sich die Fischkinder besonders wohl.

Kleine Fische wuseln im Wasser herum wie Kinder im Planschbecken.

Kaum lassen sich die Enten blicken, stäuben sie auseinander, um kurz danach wieder zu einem Haufen zusammenzuklumpen.

Ganz ungefährlich ist diese Spielerei nicht. Im Gegensatz zu den kleinen zweibeinigen Nichtschwimmern besteht allerdings die Gefahr, dass sie sich zu lange am flachen Ufer aufhalten. Denn sobald es über mehre Tage trocken bleibt, zieht sich das Wasser vom Ufer in den Roten Main zurück. Höchstens Morast bleibt am Rand.

Fazit: Bei Kindern muss man immer aufpassen, egal welcher Art und Gattung sie angehören; die Fische können vertrocknen, die Menschen können ertrinken. Gemeinsam haben beide, dass sie beliebte Fotomotive abgeben.

