☼ Wetter vor September-Vollmond 2016: Hochsommer im Frühherbst

Wenn am Freitag, den 16. September 2016, um 21:05:06 Uhr der Mond in seiner vollen Größe zu sehen ist, zeigt es auf weitere zwei Wochen Sonnenschein. Sollte der Vollmond wirklich am wolkenlosen Himmel stehen, ist Sonnenwetter bis Neumond – also 14 Tage lang – angesagt.

Hochsommer im Frühherbst

Lustwandeln bei 30 Grad im Schatten. Wer klug ist, richtet sich darauf ein. Wer sich nach dem Kalender – und nicht nach dem Wetter – anzieht, riskiert einen Sonnenstich.

Gut beschirmt, aber total am Boden

Sonniges Wetter wird allgemein als „schön“ bezeichnet. Manchmal haut es aber die stärksten Radfahrerinnen um.

Mit dem Schirm in die Luft gehen.

Bei Sonnenschein und blauem Himmel ist es ein Vergnügen, auf andere Leute herab zu sehen – zumindest für diejenigen, die schwindelfrei sind.

Bis jetzt sind noch keine Anzeichen von Regen, Sturm und Hagelschauer am Himmel zu sehen. Wenn es so bleibt, könnte es ein „schöner“, also sonniger und warmer September werden.

