☼ Wetter vor Oktober-Vollmond 2016: Nieselregen und feuchte Kälte

Der Vollmond zeigt sich am Sonntag, den 16. Oktober 2016 um 06:23:06 Uhr in seiner ganzen Breite. Das Wetter verhält sich genau so, wie es die Rauhnächte vorausgesagt haben – feucht und kalt, eher ein sanftes Aprilwetter.

Es ist nicht richtig kalt mit Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad, aber warm ist es auch nicht gerade.

Es regnet nicht ständig, aber die Luft bleibt unangenehm feucht. So wie sich das Wetter an Vollmond zeigt, soll es sich laut einer alten Bauernregel bis Neumond halten – also noch zwei Wochen.

Der Regenschirm wird zum ständigen Begleiter. Meist ist es allerdings zu wenig, um den Schirm aufzuspannen, aber auch zu viel Nässe, um den Schirm stecken zu lassen.

Tja – das treibt manche Zeitgenossen in Entscheidungsnot. Regenmäntel sind da wohl praktischer.

Wetter im Oktober:

Wetter 2016:

