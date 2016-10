☼ Wetter im Oktober 2016: Gingko leuchtet golden bei Sonnenschein

Warm ist es nicht an diesem Freitag, den 28. Oktober. Am Morgen hält sich der Nebel bis zum Mittag. Zwar zeigt das Thermometer 15 Grad, es fühlt sich nach weitaus weniger an.

Sobald die Sonne scheint, leuchtet der Gingko.

Ab Mittag lassen sich nur einige Federwolken zu blicken, ansonsten herrscht am Himmel die Farbe blassblau vor.

Es ist doch seltsam, was so ein bisschen Sonnenschein ausmacht. Die Sonne hat etwas nachzuholen, denn die letzten Tage waren trübe. Das drückte aufs Gemüt! Sobald die Sonne strahlt, leuchtet der Ginkgo. Die Blätter zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Ebenso legen sich die Sonnenstrahlen aufs Gemüt. Vielleicht besser gesagt „unters Gemüt“, denn die Laune hebt sich mit ihrer Hilfe.

Ein ganz klein bisschen kann jeder dazu beitragen, mit Unterstützung von Ginkgoblättern gute Stimmung zu verbreiten:

