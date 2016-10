☼ Wetter im Oktober 2016: Kürbisse überschwemmen den Markt

Die Feuchtigkeit im Oktober 2016 war gut für die Kürbisse. Schön groß sind sie gewachsen – eine Freude für Gärtner und Marktbeschicker.

Kürbisse in unterschiedlichen Formen, Farben wie auch Größen.

In Südamerika gilt der Kürbis als Grundnahrungsmittel. Bei uns setzte sich diese Einstellung noch nicht durch. Bis vor wenigen Jahren kannten wir ihn lediglich in Form von »süßsauer«. Mittlerweile stehen immer mehr Kürbisgerichte auf dem Speiseplan – dank interessanter Rezepte in Kochzeitschriften und Kochbüchern. Ein ausgewachsener Kürbis sättigt sowohl eine Großfamilie als auch eine stattliche Partygesellschaft. Es ist nur die Frage: »Wie bringe ich so einen Koloss heim?«

