☼ Wetter im November 2016 – mit dem Tandem in den neuen Monat

Der Monat November fängt gut an, nämlich mit Sonnenschein. In Baden-Württemberg ist der 1. November ein Feiertag, der vielfach auch zur Erholung genutzt wird. Die Sonne scheint, hat aber nicht so viel Kraft, wie man es sich wünschen würde. Im Schatten zumindest ist es empfindlich kalt.

Ab morgen soll das Wetter schlechter werden – noch einen Tick kälter mit Regenschauern.

Das hält niemanden davon ab, noch einmal frische Luft zu tanken – wer weiß, wann die Witterung es wieder zulässt. Wir begegneten auf unserem Spaziergang Ballonfahrern, Gleitfliegern, Fußgängern, Kinderwagenschiebern, Rollern, Skatern, Fahrradfahrern aller Art. Die unterhaltsamste Fortbewegungsart liefert nach unseren Beobachtungen das Radeln mit dem Tandem.

