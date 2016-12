☼ Wetterprognose 2017: Vorhersage mittels der 12 Rauhnächte

Die Rauhnächte zeigen das Wetter des kommenden Jahres an. Es sind die 12 Tage und Nächte zwischen den Jahren – vom 25. Dezember bis einschließlich 5. Januar.



Das besagt eine alte Bauernregel, die sich bis heute bewährt hat. Die Voraussage trifft noch häufiger zu als die Fernseh-Wettervorhersage 😉

Jeder Tag gilt wie ein Monat – also zeigt das Wetter am 25. Dezember in Kurzform das Wetter im Januar an; der 26. Dezember steht für das Wetter im Februar usw.

Rauhnächte:

Wie wird das Wetter im Laufe des Jahres 2017?

Wir dokumentieren die Rauhnächte vom 25. Dezember 2016 bis Ende des 5. Januars 2017.

Monatswetter im Januar 2017 = Tageswetter am 25. Dezember 2016:

Der 25. Dezember 2016 beginnt trübe und verhältnismäßig warm, nämlich mit 9 Grad Celsius. Da ist an Schnee und weiße Weihnacht nicht zu denken. Der Wind weht in Böen und pustet vereinzelte trockene Blätter weg. Dadurch wird es gefühlt kälter, als das Thermometer ansagt. Die Luft ist so feucht, dass man nicht genau zwischen Nieselregen oder auch nicht unterscheiden kann.

Ab Mittag wechseln die Wolken von Schwarzgrau zu Weißgrau. Es wird heller und trockener. Ab dem Nachmittag legt sich der Wind.