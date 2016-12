Für das Wetter im Januar 2017 ist nach der 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel der 25. Dezember 2016 zuständig. So wie an diesem Tag soll das Wetter den ganzen Monat Januar über sein.

Grau in Grau beginnt der Monat Januar 2017.

Zu Monatsbeginn könnte es regnen oder schneien, je nach Großwetterlage. Wind wird sich bemerkbar machen. Je nach Windrichtung bringt der Westwind Regen, der Nordwind Schneeregen, der Ostwind eisige Kälte und der Südwind schwüle Wärme. Insgesamt könnte es ein trockener, trotz und alledem ein trüber Monat werden. Ab der Monatsmitte kann ab und zu die Sonne scheinen, sie wird aber immer von Wolkenfeldern überdeckt. Der Wind pausiert. Es ist mit keiner großen Wetteränderung zu rechnen.

Der Januar ist die Zeit der großen Bälle, Partys, Feten, Feiern und anderer Festivitäten. Das Problem ist und bleibt: Was zieht man/frau an?

Warum nicht einmal Ton in Ton mit dem Wetter – Grau kann eine elegante Farbe sein.

So sieht das Tageswetter am 25. Dezember 2015 aus, das den Monat Januar 2016 anzeigen soll:

Der 25. Dezember 2016 beginnt trübe und verhältnismäßig warm, nämlich mit 9 Grad Celsius. Da ist an Schnee und weiße Weihnacht nicht zu denken. Der Wind weht in Böen und pustet vereinzelte trockene Blätter weg. Dadurch wird es gefühlt kälter, als das Thermometer ansagt. Die Luft ist so feucht, dass man nicht genau zwischen Nieselregen oder hoher Luftfeuchtigkeit unterscheiden kann.

Ab Mittag wechseln die Wolken von Schwarzgrau zu Weißgrau. Es wird heller und trockener. Ab dem Nachmittag legt sich der Wind. Das Quecksilber klettert am Abend auf 10 Grad – ein zarter Temperaturanstieg.

Grau kann eine neutrale Farbe sein – für Herren alltagstauglich.

