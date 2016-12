☼ Wetterprognose Februar 2017 mittels der 12 Rauhnächte

So wird das Wetter im Februar 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. So wie am 26. Dezember 2016 soll das Wetter den ganzen Monat Februar 2017 über sein.

Der 26. Dezember 2016 beginnt mit einem hellblauen Himmel am Morgen. Kaum ein Lüftchen regt sich. Die Temperatur liegt bei 8 Grad Celsius. Das ist auch der niedrigste Wert in der vergangenen Nacht. Ziemlich schnell kommen Wolken auf – von allen Seiten. Es sind kleine weiße Fetzenwolken, größere graue Wolkenteppiche, weißgraue dicke Zuckerwatte-Wolken.

Ab Mittag weht eine Brise, nicht einmal stark, aber dafür kalt. Trotz 8 Grad – und weitaus mehr in der Sonne – sind Handschuhe nötig. Die Wolkendecke zieht sich zu, wird immer dunkler.