☼ Wetterprognose April 2017 mittels der 12 Rauhnächte

So wird das Wetter im April 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 28. Dezember 2016 soll das Wetter den ganzen Monat April 2017 über sein.

So sieht das Tageswetter am 28. Dezember 2016 aus, das den Monat April 2017 anzeigen soll:

Der Tag beginnt so, wie der Vortag geendet hat – grau und kalt. In der Nacht kühlte es ab bis nahe am Gefrierpunkt. Ab 10 Uhr hellt sich der Himmel auf. Es bleibt frostig bei 2 Grad Celsius, selbst in der Sonne, die sich ab Mittag breitmacht.

Wetter 2017

