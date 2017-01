☼ Wetterprognose September 2017 mittels der 12 Rauhnächte

So wird das Wetter im September 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 2. Januar 2017 soll das Wetter den ganzen Monat September 2017 über sein.

Regen oder Schnee – auf alle Fälle feucht.

Bitte schauen Sie selbst, ob Sie die Tageswerte – siehe unten – eventuell anders interpretieren:

Monatswetter im August 2017 = Tageswetter am 1. Januar 2017:

Eine dichte graue Wolkendecke ohne Kontur oder Struktur hängt am Himmel. Eisig kalte, feuchte Luft bei -2 Grad Celsius. Kein Lufthauch regt sich. Am Vormittag gegen 11 Uhr beginnt es zu schneien. Dieser Schneeniesel erweist sich als ausgesprochen unangenehm. Die kleinen Eiskristalle piksen auf der Haut, obwohl sie noch nicht richtig zu sehen sind. Ab Mittag verstärkt sich der Niederschlag zu hauchdünnen, weißen Strähnen – für den Schirm zu wenig, für schirmlos zu viel. Aber es schneit sich ein, zumindest ganz sanft. Etwas Schnee bleibt liegen, denn kalt genug ist es, bei Minusgraden knapp am Gefrierpunkt. So richtig genug Schnee zum Schlittenfahren ist zwar noch nicht vorhanden, aber mit einem Funken guten Willen ist es durchaus möglich. Der zu Weihnachten geschenkte flache Plastikschlitten eignet sich hervorragend für derartige Expeditionen.