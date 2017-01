So wird das Wetter im Oktober 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 3. Januar 2017 soll das Wetter den ganzen Monat Oktober 2017 über sein.

Hohe Luftfeuchtigkeit, aber trocken.

Bitte schauen Sie selbst, ob Sie die Tageswerte – siehe unten – eventuell anders interpretieren:

Monatswetter im Oktober 2017 = Tageswetter am 3. Januar 2017:

Der 3. Januar 2017 beginnt trübe mit einem wolkenverhangenem Himmel – mehr grau als weiss. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt, kaum spürbarer Wind. Der Schnee vom Vortag fängt an, nass zu werden und zieht die Zweige, Kiefernnadeln und Haselnussblüten nach unten. Die Luft fühlt sich feucht an, jedoch nicht so eisig wie vorher – aber unangenehm. Besonders dann, wenn man durch den schweren Schneematsch waten muss, der an den Schuhen festklebt. Ab Mittag hält sich der Schnee nur noch in schattigen Lagen. Der Himmel wandelt sich von Grau zu Hellgrau, sogar etwas Blaues blitzt hervor, um daraufhin schnell wieder zu verschwinden.

Wetter 2017

☼ Wetterprognose Oktober 2017 mittels der 12 Rauhnächte So wird das Wetter im Oktober 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 3. Januar 2017 soll das Wetter den ganzen Monat Oktober 2017 über sein. Hohe Luftfeuchtigkeit, abe …

☼ Wetterprognose September 2017 mittels der 12 Rauhnächte So wird das Wetter im September 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 2. Januar 2017 soll das Wetter den ganzen Monat September 2017 über sein. Regen oder Schnee …

☼ Wetterprognose August 2017 mittels der 12 Rauhnächte So wird das Wetter im August 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 1. Januar 2017 soll das Wetter den ganzen Monat August 2017 über sein. Sommerwetter setzt sich fort …

☼ Wetterprognose Juli 2017 mittels der 12 Rauhnächte So wird das Wetter im Juli 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 31. Dezember 2016 soll das Wetter den ganzen Monat Juli 2017 über sein. Sommerlicher Sommer Blauer Hi …