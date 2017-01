☼ Wetter um den Januar-Vollmond 2017: Bewölkt, kalt

Wetteränderung kurz vor Vollmond oder am Vollmondtag? Das bedeutet meist, dass dieser Umschwung bis zum Neumond bleibt – also zwei Wochen.

Kaltes und trübes Wetter

So zumindest besagt es eine alte Bauernregel, und die ist meist genau so zutreffend wie die besten Wetterberechnungen per Computer. Der erste Vollmond im Jahr 2017 tritt am Donnerstag, den 12. Januar 2017, um 12:34:00 Uhr voll in Erscheinung.

Am Dienstag, den 10. Januar, zeigt sich das Wetter noch trübe mit einer dichten, hellgrauen Wolkendecke. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. Die Luft fühlt sich feucht – und damit kälter – an, obwohl es weder regnet noch schneit. Auch der Wind regt sich fast gar nicht.

Genau so sah es in den vergangenen Tagen aus – lediglich mit einigem Schneefall und Temperaturen knapp über und unter der Nullgradgrenze.



Wetter 2017

Vollmond: