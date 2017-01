CMT 2017 in Stuttgart: Museen in der Region

Die Region Stuttgart nimmt mit einem breiten Angebot – auch an weniger bekannten Highlights – auf der CMT einen großen Raum ein. Kulturmenschen schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe – mit öffentlichen Verkehrsmitteln raus aus dem Feinstaub und Museen entdecken, die bisher als Geheimtipp galten.

Schmuddelwetter heißt Museumszeit. Im Süden, Norden, Osten und Westen von Stuttgart befinden sich zahlreiche Museen sowie kleine, feine, spezialisierte Sammlungen.

Murrhard im Osten von Stuttgart.

Dieses gestandene Mannsbild veranstaltet nicht nur Nachtwächter-Führungen, sondern leitet als Direktor das Carl-Schweizer-Museum in Murrhardt am Rande des Schwäbischen Waldes.

Dieses Museum richteten 1931 die Präparatoren Carl und Egon Schweizer ein. Sie verwendeten dafür die naturkundliche Sammlung ihres Ateliers und setzten die Tiere in ihren natürlichen Lebensbereich. Ein röhrender Hirsch im Tannenwald sonnt sich in den bewundernden Blicken eines Rehs. Durch die Lichtung fällt ein Blick auf den Gebirgsfelsen im Hintergrund. Einen weiteren Hintergrund bildet die Insel Helgoland in der Nordsee. Auf den davor aufgebauten Felsen im Meer tummeln sich Möwen und andere Seevögel, so wie sie in ihrem Lebensraum zu finden sind. Selbst bei schlechtem Wetter läuft man hier in der Natur herum.

Karlsruhe im Westen von Stuttgart.

Weniger als eine Stunde Fahrtzeit liegt Stuttgart von Karlsruhe entfernt. Eine Stadt mit einem dichten Nahverkehrsnetz und einer ausgeprägten Museumslandschaft. Mit einer dicken Museums-Broschüre betont die Stadt deren Stellenwert. Einmalig in Deutschland ist der Bundesgerichtshof mit dem dazu passenden Rechtshistorischen Museum. Die Dauerausstellung beginnt mit der Rechtsordnung im alten Babylon und führt hin zur neuzeitlichen Rechtsentwicklung in Karlsruhe.

Heilbronn im Norden von Stuttgart

Die „experimenta“, eine „Akademie junger Forscher“, lockt zur Zeit mit verschiedenen Tönen die kleinen und großen Leute an. Wo es Kling und Klong macht und dazwischen pfeift, bringen Kinder zwischen 4 und 10 Jahren Holz, Glas, Metall – und was sich sonst noch so findet – zum Klingen. Die Ausstellung „Klangwunder“ in der Zusammenarbeit mit dem mobilen Musik Museum Düsseldorf hat noch bis 28. Mai 2017 geöffnet, bevor die „experimenta“ sich runderneuert.

Waldenbuch im Süden von Stuttgart.

Nicht mal eine halbe Stunde beträgt die Fahrtzeit mit S-Bahn und Bus nach Waldenbuch. Gleich zwei Museen punkten mit ihrer Originalität. Nicht höfisches Leben, sondern Alltagskultur ist im Schloss Waldenbuch zu sehen – schwäbische Wohnwelten zwischen Wasserklosett, Kehrwisch und Stammtisch. Vielleicht erkennt manch ein Zeitgenosse seine Schallplattensammlung wieder – genau die gleiche wie in Sybilles Jugendzimmer. Oh ja, so schnell wird man museumsreif 😉

Moderne Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts zeigt das Museum Ritter. Das bieten andere Museen auch. Einzigartig macht diese Sammlung von Gemälden, Objekten, Installationen die Spezialisierung auf das Quadrat. Die Architektur des Doppelgebäudes erinnert an zwei Würfel, die von einem überdimensionalen Querbalken auseinander gehalten werden. Im linken Quader befindet sich das Museum für quadratische Kunst, im rechten Quader der Verkaufsraum für quadratische Schokolade. Wenn Feinschmecker und Feingeister ihre Bedürfnisse befriedigt haben, treffen sie sich beim Schokoladentörtchen im Museums-Café mit Blick auf das Aichtal.

Diese kleine Sammlung von einzigartigen Museen, die von Stuttgart aus in weniger als einer Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind, ist noch lange nicht vollständig. Also, liebe Leser – die Museen in der Region warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Kein Museum gleicht dem anderen: