Ein Mann und eine Frau beugen sich über einen Plan mit unterschiedlichen Farben und Rubriken. Beide überlegen. Welche Aufzeichnungen versuchen sie zu entziffern?

Im Fußboden sind Sterne eingelassen, die jeweils einige Schriftzüge tragen – leider unleserlich. Befinden sie sich irgendwo in einer Fanmeile?

Ist das eventuell die Empfangshalle einer Fußballmannschaft – Leipzig, Bochum, München – und die Sterne zeigen die herausragenden Bundesliga-Stürmer oder Torwarte?

Befinden sie sich etwa bei den Berliner Filmfestspielen in der Hall of Frame und suchen die nächsten Filme aus? Ganz nebenbei – empfehlenswert ist der Film „Django Reinhard“.

Will das Paar eventuell bei der Wahl des Bundespräsidenten dabei sein? Welche Kandidaten stehen neben Frank-Walter Steinmeier auf dem Papier zur Auswahl?

Wer weiß die Antwort?

Bild des Tages: Qual der Wahl

