Blickfang Stuttgart 2017: Design ist schön – Designer sind schöner

25 Jahre Designmesse Blickfang in Stuttgart – ein Grund zum Feiern. Wie immer erleben die Besucher ausgesuchtes Design zu den Themen Wohnen, Kinder, Mode. Die jeweiligen Designer befinden sich an ihren Ständen und präsentieren ihre Kreationen. Schon das lohnt den Besuch. Sie entwerfen das, was ihnen gefällt und was zu ihnen passt.

Attraktiv und originell zeigen sich die Modedesigner.

Tschagsalmaa Borchuu offeriert einen Treffpunkt für elegante Damen – feminin, selbstbewusst, stilsicher.

Die Zwillinge Anna Laura Bach und Jakob Leander Bach gewanden sich und ihre Kunden mit doppelten bis dreifachen Umhüllungen. Mindestens zweilagig fallen die schwarzen Stoffe über ihre bequemen Hosen und Jacken.

Gut gelaunt lässt Buki Akomolafe mit ihrem farbenfrohen Outfit die Sonne strahlen – unabhängig vom Wetter.

Klea Flinspach liebt Kurven – sowohl an ihrem Serpentinen-Hosenrock als auch bei ihren handgearbeiteten Taschen.

Federali entwirft solide Taschen. Seine Shopper bestehen aus dem gleichen unverwüstlichen Leder wie seine Schürze.

Ricarda Haase zeigt sich unkonventionell experimentierfreudig mit einem Mix aus Minikleid, gehäkeltem Deckchen von der Oma im Rücken und schwarzen Bommeln auf den Schuhen.

Maria Nauck berät heiratswillige Paare auf der Suche nach den richtigen, einzigartigen Trauringen.

