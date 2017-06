Bei der Suche nach guten Hörbüchern besteht häufig das Problem: Wo soll die Suche im Internet begonnen werden? Zur schnellen Orientierung folgt eine Liste der besten 10 Shops für Hörbücher.

Audible.de

Audible ist einer der wenigen Shops, die sich komplett auf Hörbücher spezialisiert haben. Als Einziger wird hier eine Flatrate angeboten, bei der für 9,95,- € pro Monat ein Hörbuch herunterladen werden kann. Die Auswahl erstreckt sich dabei auf über 100.000 Hörbücher. Wahlweise kann die MP3 Dateien direkt heruntergeladen werden, oder bequem in der Audible App auf dem Smartphone (Iphone und Android) abgespielt werden.

Amazon.de

Amazon bietet die größte Auswahl im Bereich der Hörbücher. Mehr als 140.000 Hörbücher können als Audio CD bestellt werden. Die Preise sind im Vergleich mit Abstand die günstigsten und variieren zwischen 5 und 15 Euro.

Für Nutzer des Amazon Kindle gibt es im Normalfall einen Preisnachlass von ca. 10%.

Buecher.de

Buecher.de hat nach Amazon und Audible die drittgrößte Auswahl an Hörbüchern und bietet diese in den Formaten CD und MP3 Download zum Kauf an. Preislich ist das Angebot etwas höher als das von Amazon angesiedelt.

Musicload.de

Musicload verfügt ebenfalls über eine eigene Hörbücher Rubrik. Diese konzentriert sich allerdings überwiegend auf Neuheiten und Charts, sodass das Angebot deutlich kleiner ist als das der Mitbewerber. Die Hörbücher stehen hier nur als Download zur Verfügung.

Thalia.de

Thalia verfügt über eine recht ansehnliches Angebot an Hörbüchern, kommt jedoch nicht an die Größenordnung von Amazon oder Audible heran. Preislich gehört Thalia zur oberen Kategorie, bietet jedoch für einige Hörbücher einen kostenlosen Download des ersten Kapitels an. Zur Auswahl steht jeweils der CD-Kauf und der MP3 Download.

Weltbild.de

In der Hörbuch Rubrik von Weltbild finden sich teilweise exklusive Weltbild-Ausgaben, die deutlich günstiger sind als der UVP. Die Preise der übrigen Titel sind dabei deutlich teurer als zum Beispiel bei Amazon.de. Hinzu kommt, dass die Auswahl nicht sehr groß ist.

Jokers.de

Jokers.de konzentriert sich in seiner Hörbuch Sektion darauf ältere Hörbücher als CD Kauf zu vergünstigten Preisen anzubieten. Dieser Spezialisierung ist es geschuldet, dass das Angebot an Hörbüchern eher gering ist.

Hugendubel.de

Hugendubel bietet ebenfalls nur Audio-CDs an und hat zudem im Vergleich die geringste Auswahl. Erschwerend kommt hinzu, dass die Navigation der Rubrik sehr unübersichtlich gestaltet ist. Das Preisniveau gehört in diesem Test zu einem der höchsten.

Hoerbuecher-welt.de

Hoerbuecher-welt.de hat sich, wie Audible, auf Hörbücher spezialisiert, bietet diese jedoch nur als Audio-CDs an. Die Auswahl ist dabei eher begrenzt, neue Hörbücher sind größtenteils nicht auffindbar. Gleichzeitig sind die Preise deutlich höher als beim Preissieger Amazon.de.

Vorleser.net

Vorleser.net bietet mehr als 600 Hörbücher zum kostenlosen Download an. Die Auswahl ist auf Grund des Konzepts zwar begrenzt, bietet dafür aber gerade Klassiker gratis an.

Fazit

Der Preis-Leistungs-Sieger ist hier klar Amazon.de. Kein Mitbewerber hat ein größeres Angebot und die Preise sind fast flächendeckend unterhalb dem Preisniveau der Konkurrenz. Ein interessantes Konzept bietet Audible.de mit seiner Flatrate an. Jedoch ist die Flatrate nur empfehlenswert, wenn tatsächlich ein Hörbuch pro Monat konsumiert wird. Außerhalb der Flatrate sind die Preise der Hörbücher allerdings extrem hoch. Es gibt auch Shops wie beispielsweise den Terrashop, für die man Gutscheine einlösen kann (mehr Informationen auf Gutschein.org).

Für alle Sparfüchse in diesem Segment ist mit Sicherheit das Angebot von Vorleser.net interessant, da dies der einzige Anbieter ist, der Hörbücher kostenlos zum Download anbietet.

Sparen: