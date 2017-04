☼ Wetter am Februar-Vollmond 2017: kalt, aber (fast) trocken

Im Februar erscheint der Vollmond am Samstag, 11. Februar 2017, 01:32:54 Uhr in seiner vollsten Breite. In den letzten beiden Tagen kühlte es ab, sogar mit Nachtfrost.

Vereinzelt verirrten sich sogar Schneeflocken auf die Pudelmütze. Ganz bis zum Boden schafften sie es nicht.



Der Himmel ist klar oder bedeckt, aber hell.

Meist ist es bewölkt, nur ab und an kommt die Sonne durch. Diese kurze Zeitspanne nutzen die Spatzen für ein Bad in der Pfütze.

Der Mond – besonders der Vollmond – spielt im Wettergeschehen eine bedeutsame Rolle.

Häufig ändert sich das Wetter um diese Zeit, um dann eine halbe Mondphase lang bis Neumond so zu bleiben. Wetterfühlige Menschen streichen sich den Vollmond dick im Kalender an.

Badesaison ist noch nicht eröffnet

Mit dem Bad im Freien warten die übrigen Zeitgenossen erst einmal ab. Noch blühen nicht einmal die Krokusse oder Winterlinge. Auch die Schneeglöckchen halten sich zurück. Deutschland steckt klimatisch noch im Winter.

Wetter 2017 Vollmond:

