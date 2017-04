☼ Wetter im Februar 2017 – Sonne, Kälte, blauer Himmel

Eine kleine Achterbahnfahrt veranstaltet das Februarwetter. Vor 2 Tagen 19 Grad Celsius, heute morgen 1,9 Grad. Beide male scheint die Sonne. Beide male reizt nichts zum Sitzen auf der einladenden Bank. Die Raunächte warnten uns vor, siehe ☼ Wetterprognose Februar 2017 mittels der 12 Rauhnächte

Sonnige Zeiten für Bankbesitzer.

Vor zwei Tagen kam der Föhn aus Richtung Süden, und mit ihm die Wärme. Sofort blühten weiße Schneeglöckchen, lila Krokusse und gelbe Winterlinge auf. Der Wind blies jedoch so stark und in kräftigen Böen, dass an ein gemütliches Sitzen gar nicht zu denken war.

Heute sieht es ähnlich aus, allerdings mit entgegengesetzten Vorzeichen. Die Sonne strahlt wieder einmal von Himmel. Der Wind pustet aus Richtung Ost! Kalt und eisig fühlt er sich an.

