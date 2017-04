Im April erscheint der Vollmond morgen in seiner vollen Breite am Dienstag, den 11. April 2017, um 08:08:12 Uhr – also morgens.



Entweder das Wetter bleibt sonnig, oder die Schlehenkälte kommt ab dem Vollmondtag. Dann wird es kalt – zwei lange Wochen.

Tagesausflug nach Gent.

Noch scheint die Sonne, obwohl sich schnell kleine Wolken zusammenfinden. Wenn es so bleibt, werden die kommenden zwei Wochen trocken mit Sonnenschein, Wolken und angenehmen Temperaturen – Frühlingsgefühle machen sich breit.

Bisher erlebten wir über eine Woche warme Frühlingstage.

Innerhalb dieser Zeit explodiert die Natur förmlich. Der Pflaumenbaum blüht auf und verblüht nach wenigen Tagen wieder. Veilchen breiten sich in großen Teppichen auf dem Rasen aus – violette Inseln im zartgrünen Umfeld. Schnell verschwinden sie im hochwachsenden Gras.

Aaaber – die Schlehen blühen ebenfalls.

Das heißt, dass es einen plötzlichen Temperatursturz geben könnte. Diese Kälte, oder Nässe oder sonstige Ungemütlichkeit hält ganze zwei Wochen an, bis zum Neumond 🙁

Weiß ist die Farbe der Schlehen.

