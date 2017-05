☼ Eisheiligen-Wetter 2017: Anfang oder Ende?

Heute, am 11. Mai 2017, beginnen offiziell die Eisheiligen – mit 22 Grad sehr warm. Bedeckt ist der Himmel, schwül fühlt es sich an.

In den letzten Tagen war es 4 Tage lang empfindlich kalt und nass, siehe ☼ Wetter vor Mai-Vollmond 2017: 1 Tag vor den Eisheiligen

Das könnten die Eisheiligen gewesen sein. Jetzt ist die große Frage: „Ist der Frost vorbei?“ Meine Antwort: „Jein!“

Wann endet der Nachtfrost im Frühjahr?

Vielleicht kamen die Eisheiligen in diesem Jahr 2017 etwas früher als sonst. Das ist gut möglich. Die Nachtfrostgefahr endet allerdings erst, wenn neue Holundertriebe sprießen, siehe ☼ Wetterprognose Nachtfrost: Wann die Gefahr im Frühjahr endet

In meiner direkten Umgebung könnte es irgendwann in der nächsten Zeit kalt werden. Dieser Holunderstrauch zeigt zwar neue Blütenschosser, die gestern noch nicht da waren. Die Holunderzweige halten sich allerdings noch zurück. Trotz der heutigen Wärmewelle kommen bei mir noch keine Geranien auf den Balkon und keine Tomatenpflanzen in den Garten.

Sicher ist sicher!

Wetter im Mai

