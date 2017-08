In der heutigen Zeit haben sich online Casinos als Konkurrenz zu den traditionellen Häusern am Markt etabliert. Wer online spielt, ist nicht von den Öffnungszeiten oder Kleidervorschriften abhängig. Man kann zu jeder Zeit spielen, Voraussetzung ist nur ein internetfähiges Endgerät sowie eine stabile Verbindung zum Netz. Trotzdem sterben traditionelle Casinos nicht aus. Den Menschen geht es beim Besuch nicht nur um die Chance auf einen Gewinn, sondern auch um ein besonderes Erlebnis. Sie möchten einen Abend in stilvollem Ambiente verbringen – und das schon seit vielen, vielen Jahren.

Geschichtliches rund um Casinos

Das legendäre Casino von Monte Carlo ist nahezu auf der ganzen Welt bekannt. Das Bauwerk wurde im Jahr 1856 errichtet und lockt seitdem Prominente aus verschiedenen Bereichen an. Doch nicht nur Berühmte und Reiche geben sich in Monte Carlo die Klinke in die Hand, auch für Einheimische und Urlauber ist ein Casinobesuch oft das Highlight der Woche. Das Casino in Monte Carlo wurde um 1890 erweitert und umfasst neben dem Casinogebäude auch den Trente-Quarante Spielsalon, die Oper und die Konzerthalle. Noch älter als das berühmte Haus in Monte Carlo ist das Casino von Venedig aus dem Baujahr 1509. Etwas später, nämlich 1638, wurde das Haus in einen Glückspieltempel umgewandelt. Das Gebäude an sich ist eine Sehenswürdigkeit: zahlreiche Gemälde, Kronleuchter und Skulpturen schmücken den Innenraum. Als Kunstwerk gilt auch das Casino Baden-Baden in Deutschland. Der Bau wurde nach den Ideen von Friedrich Weinbrenner gestaltet und punktet mit eleganter Einrichtung im französischen Stil. Das Casino in Baden-Baden war schon im 19. Jahrhundert nicht nur ein Ort, wo man um Geld spielte. Zahlreiche Künstler, unter anderem Franz Liszt, Clara Schuhmann und Johannes Brahms traten hier auf, um die Gäste zu unterhalten. Genau auf diesen Trend greifen Casinos heute wieder zurück: weltweit werden in den Casinos zusätzlich zu zahlreichen Spielmöglichkeiten auch sehenswerte Shows geboten.

Casinobesuch mit Mehrwert

In den traditionellen Casinos darf man sich auf eine persönliche Atmosphäre freuen. Wenn man zum ersten Mal ein Casino betritt und keine Ahnung von Blackjack, Poker oder Roulette hat, kann man sich an die kompetenten Mitarbeiter werden. Erklärungen zum Thema So spielt man Spielautomaten kann man auch vor dem ersten Besuch online nachlesen. Auf folgende Vorteile darf man sich im Casino im Vergleich zum online Spielen freuen:

Einen Abend in stilvollem Ambiente verbringen

Ausgezeichnete Küche im Restaurant

Cocktails, Sektbar

Freundliche Mitarbeiter

Persönliche Ansprechpartner bei Fragen oder Komplikationen

Sozialer Aspekt: man trifft auf Gleichgesinnte

Teils exquisite Einrichtung

Ein Abend in einem Casino ist etwas Besonderes. In vielen mondänen Häusern gelten noch gewisse Kleidervorschriften. Man hat die Möglichkeit, die beste Festtagskleidung auszuführen. Vielen macht es Spaß, sich für einen besonderen Abend richtig schick zu machen. Im Abendkleid oder im Anzug darf man sich im Casino wie ein Star fühlen. Besucht man zum ersten Mal das Casino, kann man sich auf der Homepage über die Kleidervorschriften informieren. Manchmal reicht eine lange Hose und ein Hemd für Herrn und festliche Kleidung für Damen, manchmal wird aber explizit auf das Tragen einer Krawatte Wert gelegt. Die Vorschriften gelten meist nur für die Spielsäle, an den Automaten darf auch in legerer Kleidung gespielt werden.

Welche Events bieten Casinos – eine Auswahl

Besonders beliebt bei vielen Besuchern ist die Kombination Dinner & Casino. Im Preis inbegriffen sind nicht nur der Eintritt und eine gewisse Zahl an Jetons, sondern auch ein mehrgängiges Menü. Man darf sich auf aufgezeichnete Küche und einen eleganten Rahmen freuen. Schon im 19. Jahrhundert waren Casinos wie oben erwähnt, Veranstaltungsorte für kulturelle Events. Auch heute noch darf man sich im Casino auf Musikgenuss freuen. Auch Kabarettisten treten zu bestimmten Terminen im Casino auf. So darf man sich auf einen lustigen Abend und die Chance auf einen Gewinn freuen. Auch Kunstinteressierte kommen beim Casinobesuch auf ihre Kosten. Heimische und internationale Künstler nützen mitunter den stilvollen Rahmen der Häuser, um ihre Gemälde oder Skulpturen auszustellen. Egal ob man sich für Live Musik, Kunstausstellungen oder ein elegantes Dinner im Casino interessiert, auf den Homepages der Häuser sind umfassende Informationen zu finden. Ein Casino Package in Kombination mit einem Event ist auch ein ideales Geschenk für Freunde, Familie oder Arbeitskollegen. Die Nachfrage nach Tickets ist groß, da in der Regel nur ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung steht. Daher ist es wichtig, sich rechtzeitig Karten zum Wunschevent zu sichern.