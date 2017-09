Wenn am Mittwoch, den 6. September 2017, um 09:02:54 Uhr der Mond seine volle Größe erreicht hat, hält sich das aktuelle Wetter bis zum Neumond – also zwei Wochen. Das besagt eine alte Wetterregel. Wir verfolgen die Wetterlage in Echtzeit.



Am 3. September 2017 ist der Himmel am Morgen noch wie gewohnt grau.

Das ändert sich schnell im Laufe des Tages. Um 17 Uhr herrscht klare Sicht auf die Burg Teck, sogar in mindestens zwei Kilometer Entfernung – Luftlinie von Owen aus. Noch fühlt sich die Luft frisch an, denn die Zeit vorher blieb das Thermometer bei 12 Grad hängen, wohlgemerkt am Tage. Boden und Hauswände speicherten noch bis zur Hälfte der kühlen Periode die Wärme, sind aber jetzt ausgekühlt.

Vollmondwetter

Grün ist die Farbe der Hoffnung 😉 …auf besseres Wetter? Warmes Grün bedeutet Leben – folgen Sie unseren Shopping-Tipps – gleich online bestellen:

☛ Grüne Handtaschen mit viel Platz

☛ Grüne Geldbörsen mit viel Platz

☛ Grüne Schmucksets für Hals, Ohr, Finger, Arm Wetter 2017

☼ Wetter vor September-Vollmond 2017: Klare Sicht Wenn am Mittwoch, den 6. September 2017, um 09:02:54 Uhr der Mond seine volle Größe erreicht hat, hält sich das aktuelle Wetter bis zum Neumond – also zwei Wochen. Das besagt eine alte Wetterreg …

☼ Wetter im Juli: Kopfstand oder Purzelbaum? Entweder die Sonne scheint und sorgt für Temperaturen bis über 30 Grad, oder es regnet mit Sturmböen und Gewitter bei 10 Grad. Das Juliwetter kommt fast an das Aprilwetter heran, bloss mit höheren Tem …

☼ Wetter im Juli 2017 – vorn Regen – hinten Sonne Bis jetzt ist es im Juli 2017 entweder heiß oder es regnet. Selbst der Regen fühlt sich noch warm an – ein richtiges Sommerwetter. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Wer aber meint, dass ein …

☼ Wetter im Juni 2017 – nachts Regen – tags Sonne Der Juni 2017 endet stürmisch. In der Nacht regnet es – es schüttet! Bei Tag scheint die Sonne, zumindest bleibt es trocken. So benahm sich das Wetter an Siebenschläfer 2017 im Großraum Stuttgart. I …