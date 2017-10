Wenn der Vollmond am Donnerstag, 5. Oktober 2017, 20:40:12 Uhr seine volle Größe erreicht, soll sich das Wetter so stabilisieren, wie es am Vollmondtag oder kurz davor anzutreffen ist.



1 Tag vor Vollmond: Graue Wolkendecke, aber trocken und mild.

Der Tag beginnt grau und trübe. In der Nacht kühlte es bis 4 Grad Celsius ab, erwärmt sich dann auf 9 Grad. Diese Temperatur langt noch nicht, um die Blätter richtig bunt zu färben. Bis auf einige Ausnahmen. Der Wind gönnt sich eine Pause.

Mit den gelben Blättern das Grau der Wolken übertönen – das kann der Herbst. Gelbe und rote Farbtupfer zeigen das Entgegenkommen dieser Jahreszeit, in denen die Tage kürzer werden. Zwar strahlen sie noch nicht so wie im „Goldenen Oktober“, aber einen Vorgeschmack auf die Leuchtkraft geben sie schon. Optimisten stellen sich ganz einfach die Sonne dazu vor 😉

2 Tage vor Vollmond: Vogelschwärme im Übungsflug.

Regen, Sturm, danach Sonne – aber relativ mild. In der Nacht stürmt und regnet es ausgiebig. Die Schauer nehmen im Laufe des vormittags ab, lassen ab 12 Uhr sogar blaue Himmelsfetzen frei.

Die Vögel scheint der Regeneinbruch zu beeindrucken. Sie üben sich schon im Formationsflug, um sich erst einmal nach dieser Flugübung auf den Dachfirsten der umliegenden Häuser nieder zu lassen. Wer weiß, ob sie den Vollmond noch in Kirchheim erleben wollen. Vielleicht gilt diese Übung nur dem Zweck, in der Nacht oder am nächsten Tag in wärmere Gefilde aufzubrechen.

Unsere persönlichen Empfehlungen für Vogelfreunde für Garten, als Schmuck und Bestimmungsbuch

Wetter 2017 Vollmond:

☼ Wetterprognose vor Oktober-Vollmond 2017: Graue Wolken Wenn der Vollmond am Donnerstag, 5. Oktober 2017, 20:40:12 Uhr seine volle Größe erreicht, soll sich das Wetter so stabilisieren, wie es am Vollmondtag oder kurz davor anzutreffen ist. 1 Tag vor Vollm …

☼ Wetter am September-Vollmond 2017: Sonne und Regen Wenn am Mittwoch, den 6. September 2017, um 09:02:54 Uhr der Mond seine volle Größe erreicht hat, hält sich das aktuelle Wetter bis zum Neumond – also zwei Wochen. Das besagt eine alte Wetterreg …

♀ Bild des Tages – Altrosa, passend zum grauen Wetter Die Farbe Grau enthält viele Facetten. Als dunkelgraue Wolke kommt sie bedrohlich daher. Gewitter, Hagel, Starkregen ist angesagt. Ein mittleres Grau bevorzugen Businessleute. Unter Managern und Assis …

☼ Wetter am Juni-Vollmond 2017: Radfahrwetter Seine satte Größe erreicht der Vollmond am Freitag, den 9. Juni 2017 um 15:09:36 Uhr. Dann wird sich zeigen, wie der Wettertrend für die nächsten 14 Tage verläuft. Am Vollmondtag zeigt sich der Himmel …