Bad Rappenau: Rarität „Jüdischer Friedhof“- Improvisieren (1. Teil)

Der jüdische Friedhof nahe Bad Rappenau gehört zu den gut erhaltenen, seltenen Zeitzeugen. Hier bestatteten Juden von 1598 bis 1937 ihre Angehörigen.

Besuch trotz Barrikaden (1. Teil). Was vermooste Grabsteine ausplaudern (2. Teil).

Ein kompetenter Fremdenführer wie Bernhard Göller ist auf alles vorbereitet, hat meist Plan B oder C in Bereitschaft.

Durch den mit einer Mauer umfassten jüdischen Friedhof führt ein Tor, zu dem der Reiseführer einen Schlüssel besitzt.

Heute nützt der Schlüssel nichts, denn in der Nacht stürmte es. Ein Baum fiel akkurat auf das Tor. So akkurat, dass seine Äste wie ein Schloss alles umschließen. Sowas entwickelt sich zu einem Fest für die Besuchergruppe. Sofort finden sich die männlichen Teilnehmer ein, von denen jeder die ultimative Methode kennt. Trotzdem trifft MANN sich auf dem kleinsten Nenner.

Zwecklos!

Alle nachfolgenden Versuche des Gästeführers, die Bagage über die Mauer klettern zu lassen, schlagen fehl. Mit fadenscheinigen Ausreden:

„Die helle Hose wird bei dieser feuchten, vermoosten Mauer dreckig.“

„Die Mauer ist zu hoch, um drüber zu steigen.“

„Der Friedhof liegt tiefer als der Weg. Der Rückweg ist zu beschwerlich.“

Knieprobleme, Nekrose in der Hüfte…

Ein vorbeilaufender Jogger gibt den entscheidenden Tipp. Am gegenüberliegenden Ende des Areals wartet – hinter Büschen versteckt – ein kleines Tor. Laut Aussage des Läufers mittleren Alters schon immer.

Tatsächlich!

Da hat selbst der Fremdenführer, der auf dem Gelände jeden Stein kennt, noch etwas dazu gelernt. Vermutlich verbrachte er seine Lausbubenzeit an einem anderen Ort 😉

