☼ Wetterprognose April 2017 mittels der 12 Rauhnächte

So wird das Wetter im April 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 28. Dezember 2016 soll das Wetter den ganzen Monat April 2017 über sein.

Aprilwetter – Ostern im Schnee(?)

Der April ist berühmt für sein wechselhaftes Wetter. Es scheint also 2017 ein ganz normaler Monat zu werden.

Ausgerechnet in der Monatsmitte wird es trübe. Das wäre gar nicht schlimm, wenn am 16./17. April nicht Ostern wäre. Dieses Fest ist verbunden mit Osterspaziergang, Ostereier suchen, Tulpen-Narzissen-Vergissmeinnicht-Sträuße im Garten zu pflücken. Kurz gesagt, mit eitel Sonnenschein.

So genau kann man das auf Grund der Raunächte nicht ausmachen, denn die zeigen einen Wettertrend. Wenn, ja wenn da nicht noch eine andere Bauernregel zum Tragen käme: „Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee.“ Vor Weihnachten 2016 hatten wir Tag für Tag Nachtfröste, an den Tagen klebte das Quecksilber am Gefrierpunkt. Ausgerechnet an Heiligabend sprang es auf 7 Grad Celsius, um dann am 27. Dezember 2016, also einen Tag nach Weihnachten, wieder unter die Nullgrad-Marke zu sinken.

Es könnte also sein (ich bin Optimistin), dass Ostern „nur“ zwischen zwei Wärmeperioden etwas kühler wird. Das wäre doch ein Kompromiss!

Ostereier für schlechtes Wetter muss man nicht draußen suchen. Drinnen werden sie nicht versteckt – im Gegenteil. Hier kommen sie voll zur Geltung.

So sieht das Tageswetter am 28. Dezember 2016 aus, das den Monat April 2017 anzeigen soll:

In der Nacht kühlte es ab bis nahe am Gefrierpunkt. Der Tag beginnt so, wie der Vortag geendet hat – grau, kalt und windstill. Ab 10 Uhr hellt sich der Himmel auf. Es bleibt frostig bei 2 Grad Celsius, selbst in der Sonne, die sich ab 11 Uhr breitmacht. Ab Mittag wird es wieder düster, um dann ab 14 Uhr einem hellblauen Himmel platz zu machen.

