☼ Wetterprognose November 2017 mittels der 12 Rauhnächte

So wird das Wetter im November 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 4. Januar 2017 soll das Wetter den ganzen Monat November 2017 über sein.

Schnee, Regen, Wind – Schmuddelwetter

Der November 2017 fängt dunkelgrau an und hört dunkelgrau auf. Das ist für diesen Monat normal. Genau so wie die Herbststürme, die in dieser Zeit – zwischen Herbstende und Winteranfang – übers Land fegen. Im ganzen Monat November 2017 herrscht ein einziges Tiefdruckgebiet, das eventuell von kleinen Zwischenhochs unterbrochen wird. Je nach Großwetterlage und entsprechender Temperatur kommt der Niederschlag entweder als Regen oder als Schnee herunter. Einen Unterschied merkt allenfalls das Gemüt. Bei Regenwetter und grauer Landschaft neigen wir zu Depressionen. Wenn jedoch der Schnee liegt und die Umgebung hell und weiß aussieht, weichen die trüben Gedanken einer erfundenen Sonne im Geiste.

Bitte schauen Sie selbst, ob Sie die Tageswerte – siehe unten – eventuell anders interpretieren:

Monatswetter im November 2017 = Tageswetter am 4. Januar 2017:

Der 4. Januar 2017 beginnt mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Es weht ein nasskalter Wind. Vereinzelte Schneeflocken fliegen umher – irgendwo im tiefgrauen Tageslicht, besser gesagt Tagesdunkel. Dieses Wetter mit den Solotänzen der Schneeflöckchen bleibt bis in den Nachmittag bestehen. Danach lösen dicke Regentropfen die Schneegebilde ab bei einem Temperatursprung auf 3 Grad Celsius. Der feuchtkalte Wind treibt mit Böen alle Spaziergänger in die warmen Stuben.

