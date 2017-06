Heute ist Siebenschläfer 2017! „Wie das Wetter an diesem Tag, es sieben Wochen bleiben mag!“ Besser geht’s nicht!



Regen in der Nacht, Sonne und Wolken am Tage

In der Siebenschläfer-Nacht zieht ein Gewitter über uns hinweg – nicht besonders stark. Dafür regnet es ausgiebig. Am Morgen sind die Wassertonnen im Garten wohl gefüllt. Weiße Wolken stehen am Himmel, dazwischen blaue Abschnitte. Mit 28 Grad Celsius fühlt es sich sommerlich warm an.

Sollte das Wetter genau so bleiben – nachts regnen, tags Sonnenschein – wie am heutigen Siebenschläfer, was könnte schöner sein? Dieser Mix aus Sonne und Regen wirkt ideal auf die Lebensgeister von Mensch, Tier und Pflanzenwelt.

Alle Lebewesen brauchen Sonne und Wasser, um zu existieren.

Fehlt ein Teilstück oder geschieht es zu einseitig, entsteht eine Schieflage.

Dieser Siebenschläfer 2017 zeigt den Weg für sieben optimistische Wochen.

Am Abend vor Siebenschläfer.

26. Juni um 21:55 Uhr: Der Blick aus dem Fenster zeigt am Himmel einen Sonnenuntergang mit roten und grauen Wolken, die in alle Seiten auseinanderspritzen.

Beim Anblick meint man einen Knall zu hören, aber es ist vollkommen still und friedlich.

Roter Sonnenuntergang bedeutet Sonnenschein und trockenes Wetter.

Graue Wolken, wenn sie auch noch mit gelb gemischt sind, bedeuten Regen.

Was wird eintreten?

Regnet es am Siebenschläfertag, der Regen sieben Wochen nicht weichen mag.

Da haben wir den Schlamassel. Über zwei Wochen hielten wir die tropische Hitze aus. Die Erde ist knochentrocken und wir sind leicht genervt. Wie schön ist es doch, wenn ein Regenschauer herunterkommt, den Staub von Gras wäscht und die Luft reinigt. Gegen Regen an sich haben wir ja nichts einzuwenden, wenn er nur nicht am Siebenschläfertag kommt!

Der Siebenschläferregen, der bringt dem Lande keinen Segen

Undsoweiterundsofort 😉

Ist der Siebenschläfer nass – regnet’s ohne Unterlass.

Siebenschläfer Regen – sieben Wochen Regen.

Ist Siebenschläfer ein Regentag, regnet’s noch sieben Wochen nach.

Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen so bleiben mag.

Wenn die Siebenschläfer Regen kochen, so regnets vier ganze Wochen.

