Bild des Tages: Schmetterlinge im Juni

Lang haben sie auf sich warten lassen! Ein Winter auf Raten scheint nicht prickelnd für die Schmetterlinge zu sein. Häufig entfalten sie sich schon im Mai. Nun ja, besser sie kommen spät als gar nicht.

Falter: Gern gesehene „Gartentiere“

Ein kleiner Schmetterling besucht eine Blüte vom scharfen Hahnenfuß. Es wundert schon, dass so eine große Pflanze lediglich so winzige Blüten hervorbringt. Die Blütenblätter glänzen im Sonnenschein. Schön sehen sie aus, und sind doch so unbeliebt, denn sie sind giftig.

Der zartfarbene Falter mit dem dunklen Auge hat keine Vorurteile. Er saugt sich den Nektar heraus, nimmt ein paar Pollen an den Beinen mit und bestäubt damit eine andere Blume. Ein Geben und Nehmen in der Natur – beide gewinnen.

Schmetterling