Der Juni 2017 endet stürmisch. In der Nacht regnet es – es schüttet! Bei Tag scheint die Sonne, zumindest bleibt es trocken. So benahm sich das Wetter an Siebenschläfer 2017 im Großraum Stuttgart.

Ich weiß, in der Mitte Deutschlands sieht es anders aus. Vollgelaufene Keller, Bahnverkehr lahmgelegt ….

Wäschetrockner mit Windenergie – vollkommen gratis!

Ein idealer Tag für die große Wäsche – ratzfatz trocknet sie im Wind.

Wohl dem, der das Glück hat, seine Wäsche an der frischen Luft zu trocknen. Sie duftet nach Gras, Laub und Blüten – mmh.

Der Wind wirbelt unterschiedliche Wolkenschichten über den blauen Himmel.

Einige blaue Schäfchenwolken schweben mal mehr , mal weniger verklumpt auf der unteren Ebene. Sie queren vollkommen zerfetzte Wolkenabschnitte in dunklerer Farbe. Irgendwo oben stellen die Federwolken ihre Kämme auf.

Ein apartes Bild, das der Wind ständig durcheinander pustet.

Wetter im Juni:



Utensilien bei Sonne, Regen, Nebel, Frost und Hagelschauer – folgen Sie unseren Shopping-Tipps – jetzt online bestellen: ☛ Hier geht’s zur Übersicht sämtlicher neuen Wetterstationen

☛ Dieser Link führt zur Auswahl von Zubehör für Wetterstationen

☛ Hier geht’s zur Übersicht sämtlicher Thermometer nach guter, alter Art Siebenschläfer:



☼ Wetter im Juni 2017 – nachts Regen – tags Sonne

Der Juni 2017 endet stürmisch. In der Nacht regnet es – es schüttet! Bei Tag scheint die Sonne, zumindest bleibt es trocken. So benahm sich das Wetter an Siebenschläfer 2017 im Großraum Stuttgart. I …

☼ Wetter an Siebenschläfer 2017 – Regen, Sonne, Wolken, Wärme

Heute ist Siebenschläfer 2017! „Wie das Wetter an diesem Tag, es sieben Wochen bleiben mag!“ Besser geht’s nicht! Regen in der Nacht, Sonne und Wolken am Tage In der Siebenschläfer-N …

☼ Wetter an Siebenschläfer 2016 – Wind, Sonne, Wolken, kühl

Siebenschläfer am 27. Juni, ein magischer Tag, an dem das Wetter sich sieben Wochen halten soll – also windig, bewölkt, am Abend etwas Regen und kühler als die Tage zuvor. Die kommenden Wochen k …

☼ Wetter im Juli 2015: Sauna – mal heiß, mal kalt

Das Thermometer zeigt im Juli 2015 abwechselnd über 30 Grad oder unter 20 Grad an. Den Mittelwert, nämlich 25 Grad, erleben wir selten. Entweder es ist heiß, mit Temperaturen wie in Südeuropa oder es …