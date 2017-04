La fille mal gardée (Das schlecht behütete Mädchen).

Programmheft zum Stuttgarter Ballett – altbacken oder modern?

Programmhefte enthalten in der Regel viel Informatives über das Stück, die Musik, Hintergründe und so weiter. Das neue Programmheft zur Wiederaufnahme von „La fille mal gardée“ hat zwar ein größeres Format, jedoch den gleichen Inhalt – besser gesagt, den verbal modernisierten Inhalt. Gab es bis Ende des letzten Jahrtausends noch Bauern, mutierten sie ab dem Jahre 2000 zu Landwirten. Dieser Sprachgebrauch ist jetzt, nach über einem Jahrzehnt, schon wieder überholt. Wenn schon etwas an diesem Ballett zeitgemäß sein soll, dann bitte das Programm;-)

Besetzungszettel vorher:

Witwe Simone, Landwirtin, und Lise, Tochter der verwitweten Farmbesitzerin liebt Colas, einen jungen Landwirt.

Das ist schon mal ein guter Anfang. Richtungweisende Fortschritte im zeitgemäßen Sprachgebrauch sind deutlich zu erkennen. Weiter geht es aber in alter Manier mit einem reichen Weingutbesitzer, seinem Sohn, Dorfnotar, Schreiber, Hahn, Flötenspieler, Lises Freundinnen, Colas‘ Freunde, Hennen, Bäuerinnen und Bauern.



Nachher -> Modernisierungsvorschlag:

Wenn schon das Stück eine olle Kamelle von 1789 ist, dann soll wenigstens der Besetzungszettel up to date sein. Behandelt es doch die Problematik in der ländlichen Sozialstruktur landwirtschaftlicher Familienbetriebe zwecks Fusionierung zweier Vollerwerbshofstellen mittels Nachfolger beiderlei Geschlechts. Mein Vorschlag zur Modernisierung des Programmheftes eines zeitgemäßen Besetzungszettels:

Überlebende Ehepartnerin Simone, Agrarökonomin mit Tierproduktion: Alexander Zaitsev

Lise, AgrarökonominFiliale: Katja Wünsche

Colas, Vorerwachsener Nahrungsmittelerzeuger: Filip Barankiewicz

Thomas, Bankenunabhängiger BodenkulturTraubenproduktionsInhaber: Mikhail Soloviev

Alain, BodenkulturTraubenproduktionsInhaberGeschäftsNachfolger: Thomas Danhel

Gebietskörperschaftsvolljurist: Charles Berry

Sein Büromanager: Norbert Lukaszewsk

Geflügelaufzuchtsprodukt: Arman Zazyan

Holzblasinstrumententonerzeuger: Arman Zazyan

Lises Sympathisantinnen: Nathalie Guth, Linda Waasdorp, Alessandra Tognoloni, Magdalena Dziegielewska, Rachele Burassi, Miriam Kacerova, Daniela Lanzetti, Angelina Zuccarini

Colas‘ Alliierte: Dimitri Magitov, Roland Havlica, William Moore, Damiano Pettenella, Laurent Guilbaud, Attila Bakó

Weibliches Hausgeflügel: Lindé Wessels, Heather Maclsaac, Julia Meunier, Erina Ono

Haus- und Feldpersonal: Corps de ballet



La fille mal gardée (Das schlecht behütete Mädchen)

Stuttgarter Ballett in der Staatsoper Stuttgart

Staatsorchester Stuttgart Dirigent Wolfgang Heinz

Libretto von Jean Dauberval

Choreographie Sir Frederick Ashton

Bühnenbild und Kostüme Sir Osbert Lancaster

Musik Louis-Joseph-Ferdinand Hérold arrangiert von John Lanchberry

Uraufführung 28. Januar 1960, Royal Ballet, London