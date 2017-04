☼ Wetterprognose Juni 2017 mittels der 12 Rauhnächte

So wird das Wetter im Juni 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 30. Dezember 2016 soll das Wetter den ganzen Monat Juni 2017 über sein.

Der Juni 2017 startet mit Feuchtigkeit.

Das ist ganz normal für diesen Monat. Im ersten Monatsdrittel geben Platzregen den Takt vor. Gärtner freuen sich, denn in dieser Zeit wachsen ihre Blumen, Gemüse und Beeren. Klassischen Spaziergängern empfiehlt sich, in diesen 10 Tagen den Schirm immer dabei haben, denn so ein Sturzregen kommt buchstäblich aus heiterem Himmel. Wann die Regenzeit vorbei ist, erkennen Landleute an der Natur. Nämlich dann, wenn der Holunder aufhört zu blühen, wie eine alte Bauernregel es zeigt, siehe → ☼ Wetterprognose: Platzregen hört bald auf!

Ab Mitte Juni breitet sich stabiles Hochdruckwetter aus.

Sonne pur, sogar an dem gefürchteten Siebenschläfertag. An diesem besonderen Lostag – dem 27. Juni – entscheidet sich, ob es die nächsten (7) Wochen regnet oder die Sonne scheint, siehe → Siebenschläfer

Der Siebenschläfer 2017 kündet einen warmen, regenarmen Sommer an.

Bitte schauen Sie selbst, ob Sie die Tageswerte – siehe unten – eventuell anders interpretieren:

Monatswetter im Juni 2017 = Tageswetter am 30. Dezember 2016:

Der 30. Dezember 2016 beginnt mit Nebel und Kälte. Die Luft kühlte in der Nacht ab auf -4 Grad, um sich am Morgen auf -2 Grad zu erwärmen. Kein Lüftchen lässt die Zweige zittern. Ein ruhiges Naturgeschehen, genau richtig zum Jahresausklang. Ab 11 Uhr klart der Himmel auf – erst hellblau, dann immer dunkler blau. Keine Wetteränderung bis zum Eintritt der Dunkelheit.

Der Juni ist bekannt als der Monat der Rosen. Sofern sie nicht im sonnigen Mai verblüht sind, blühen und duften sie im Juni.

Wetter 2017

Bild des Tages: Gründonnerstag auf dem Kirchheimer Markt 3 Tage vor Ostern – die Kinder haben Schulferien und machen dafür den Markt unsicher. Ihnen macht weder der graue Himmel etwas aus noch der kalte Wind. Mit den Farben können sich wohl alle Mark …

☼ Wetter vor April-Vollmond 2017: Sonnig und warm – Frühling! Im April erscheint der Vollmond morgen in seiner vollen Breite am Dienstag, den 11. April 2017, um 08:08:12 Uhr – also morgens. Entweder das Wetter bleibt sonnig, oder die Schlehenkälte kommt ab …

☼ Wetter im Februar 2017 – Sonne, Kälte, blauer Himmel Eine kleine Achterbahnfahrt veranstaltet das Februarwetter. Vor 2 Tagen 19 Grad Celsius, heute morgen 1,9 Grad. Beide male scheint die Sonne. Beide male reizt nichts zum Sitzen auf der einladenden Ban …

☼ Wetter im Februar 2017 – phänologischer Frühlingsanfang Nach dem phänologischen Kalender beginnt der Vorfrühling mit der Blüte von Schneeglöckchen, Krokussen, Winterlingen; die Baumblüte beginnt mit Haselnuss und Erle. Was bedeutet „Phänologischer Kalender …