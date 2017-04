☼ Wetterprognose Oktober 2017 mittels der 12 Rauhnächte

So wird das Wetter im Oktober 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 3. Januar 2017 soll das Wetter den ganzen Monat Oktober 2017 über sein.

Hohe Luftfeuchtigkeit – wolkenverhangen, aber trocken.

Nach einem „goldenen Oktober“ 2017 sieht es laut der Prognose der Rauhnächte nicht aus. Es kann durchaus sein, dass es zu kleinen Zwischenhochs kommt, wie es auch in Hochdruckgebieten zu kleinen Zwischentiefs kommt. Die Tendenz zeigt jedoch einen „silbernen Oktober“ an. Es sieht nach einer ruhigen Wetterlage aus, immer etwas diesig, ohne die gefürchteten Herbststürme. Vielleicht wird der Monat November vorweggenommen – der gilt ja allgemein als geeignet für Depressionen.

Bitte schauen Sie selbst, ob Sie die Tageswerte – siehe unten – eventuell anders interpretieren:

Monatswetter im Oktober 2017 = Tageswetter am 3. Januar 2017:

Der 3. Januar 2017 beginnt trübe mit einem wolkenverhangenem Himmel – mehr grau als weiss. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt, kaum spürbarer Wind. Der Schnee vom Vortag fängt an, nass zu werden und zieht die Zweige, Kiefernnadeln und Haselnussblüten nach unten. Die Luft fühlt sich feucht an, jedoch nicht so eisig wie vorher – trotzdem unangenehm. Besonders dann, wenn man durch den schweren Schneematsch waten muss, der an den Schuhen festklebt. Ab Mittag hält sich der Schnee nur noch in schattigen Lagen. Der Himmel wandelt sich von Grau zu Hellgrau, sogar etwas Blaues blitzt hervor, um daraufhin schnell wieder zu verschwinden. Bis zum Abend ändert sich das Wetter nicht, lediglich die Temperatur sinkt um einen Grad an die Gefriergrenze – Blitzeisgefahr durch den geschmolzenen Schnee!

