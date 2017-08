♀ Bild des Tages – Altrosa, passend zum grauen Wetter

Die Farbe Grau enthält viele Facetten. Als dunkelgraue Wolke kommt sie bedrohlich daher. Gewitter, Hagel, Starkregen ist angesagt. Ein mittleres Grau bevorzugen Businessleute. Unter Managern und Assistentinnen gilt dies Farbe als elegant. Leicht angegraut auf einem Männerkopf, oder mit Spuren von Patina, wird Grau als charmant empfunden.

Mischt man Grau unter eine andere Farbe – zum Beispiel rot, blau oder violett, entsteht leicht der Eindruck von Mondlicht, das auf ein Gartenbeet scheint. Verschiedene Blumen wie Cosmea, Malve oder Veilchen weisen diese verträumten Farbnouancen auf.

Diese Steine wirken mit ihrem natürlichen Altrosa wie in einer Vollmondnacht. Rosenquarz gilt als typisch weiblich. Esoterisch veranlagte Frauen sprechen dem Stein eine heilende Wirkung in sämtlichen Lebenslagen zu, von Liebeskummer bis zu Problemen in der Schwangerschaft.

Rosenquarz: