✿ Bad Rappenau: Blühende Mitarbeiter ergänzen den Arzt

Bunte Blumen bevölkern den Kurpark von Bad Rappenau. Feurige Herbstfarben geben Kranken Zuversicht und bringen Gesunde in Schwung. Eine Kuranlage erfüllt heute die gleiche heilende Aufgabe wie im Mittelalter die Klostergärten.



Klein ist der Ort, groß dagegen der Augenschmeichler von Kurpark.

Bad Rappenau ist ein Solebad. Bis ins letzte Jahrhundert wurde noch Salz abgebaut. Weil die Förderung für die neue Zeit unrentabel wurde, stellten die Bad Rappenauer sie ein, um die Salzmine fortan für therapeutische Zwecke zu nutzen – im Solebad oder im Grenadierwerk. Über eine Schwarzdornwand fließt Salzwasser, dessen Tropfen an den Dornen aufplatzen. Dadurch wird Salz freigesetzt – eine Wohltat bei Atemwegserkrankungen und Allergien.

Gesundwerder brauchen viele Pausen.

Direkt an das Klinikgelände schließt der Kurpark an. Sehenswert ist er nicht nur für Kurgäste, sondern für alle Blumen- und Pflanzeninteressierte, denn er schwappt über von blühenden Blumen. Im Herbst leuchtet das Feuerbeet, das gelbe, orangene, rote Blumen aufflammen lässt. Die schwarzen Bereiche dazwischen wirken von Ferne verkohlt, entpuppen sich als rostrote bis weinrote, fast schwarze Blätter. Das Feuerbeet reicht vom Kurcafé bis zum ehemaligen Direktorengebäude der Salzfabrik.

Wer die neu eingesetzte Hüfte zum Laufen bringt, kommt an raschelnden Gräsern vorbei, beobachtet unterwegs Schmetterlinge, hört die Bienen summen.

Wer einer überstandenen Tumorbehandlung „und tschüss!“ hinterher ruft, genießt die Farben und Formen der Bumen und Blätter mit ausgewechselten Augen.

Wer nach einem Unfall im Rollstuhl die Umgebung ohne fremde Hilfe entdeckt, erschnuppert das Aroma der Heilkräuter in den Hochbeeten. Lavendel, Ysop und Rosmarin duften auf Nasenhöhe.

Wissenschaftler untersuchen gern Dinge, die für Hinz und Kunz selbstverständlich sind.

So haben sie herausgefunden, dass kranke Menschen positiv auf Pflanzen reagieren, nachzuhören in der Sendung in „SWR2 Wissen“ vom 20. September 2017: Heilende Architektur – Krankenhäuser neu gedacht .

Wer also beim Spaziergang durch den blühenden Kurpark Besserung seiner Krankheitssymptome verspürt, braucht sich nicht über den Fortschritt zu wundern – das passiert als eine absolut normale Reaktion.

Bad Rappenau: