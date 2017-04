☼ Wetterprognose Mai 2017 mittels der 12 Rauhnächte

So wird das Wetter im Mai 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 29. Dezember 2016 soll das Wetter den ganzen Monat Mai 2017 über sein.

Sonnig beginnt der Wonnemonat Mai 2017.

Der Monat Mai fängt gut an. Sonne pur. Genau wie es sich für einen Wonnemonat gehört. Leider sagen die Rauhnächte nichts über die Großwetterlage. Kommt ein Hoch von Osten – also Sibirien – kann es ähnlich kalt werden wie am 29. Dezember 2016. Erreicht uns dagegen ein Hoch aus Süden – also der Sahara – laufen wir alle in kurzen Hosen herum und fächeln uns Luft zu.

Laut der Rauhwetter-Regel strahlt die Sonne im Mai 2017 über die Monatshälfte hinaus. Um diese Zeit melden sich die Eisheiligen vom 11. Mai bis einschließlich 15. Mai, siehe → Eisheilige bringen Kälteeinbruch und Nachtfrost .

Selten kommen sie früher, selten verspäten sie sich. Letzteres könnte im Mai 2017 der Fall sein.

Der Monat Mai 2017 erweckt den Anschein eines Wonnemonats. Keine Trübung in der Monatsmitte, keine Schauer am Monatsende. Das ist ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Tja, etwas anderes kann ich nicht ausfindig machen – jedes Wetter ist gut für Überraschungen.

Monatswetter im Mai 2017 = Tageswetter am 29. Dezember 2016:

Der 29. Dezember 2017 beginnt frostig mit -2 Grad Kälte. Blauer Himmel, Sonne und Raureif lassen winterliche Gefühle aufkommen. Kaum ein Windhauch ist zu spüren – ein Wetterchen zum Spazierengehen. Bis über die Mittagszeit bleibt es bei dieser stabilen Wetterlage. Es bleibt sogar bis zum Einbruch der Dunkelheit sonnig, aber kalt, mit Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Danach breiten sich Sterne am Himmel aus, dieTemperatur liegt unter dem Gefrierpunkt.

Wetter 2017

Bild des Tages: Gründonnerstag auf dem Kirchheimer Markt 3 Tage vor Ostern – die Kinder haben Schulferien und machen dafür den Markt unsicher. Ihnen macht weder der graue Himmel etwas aus noch der kalte Wind. Mit den Farben können sich wohl alle Mark …

☼ Wetter vor April-Vollmond 2017: Sonnig und warm – Frühling! Im April erscheint der Vollmond morgen in seiner vollen Breite am Dienstag, den 11. April 2017, um 08:08:12 Uhr – also morgens. Entweder das Wetter bleibt sonnig, oder die Schlehenkälte kommt ab …

☼ Wetter im Februar 2017 – Sonne, Kälte, blauer Himmel Eine kleine Achterbahnfahrt veranstaltet das Februarwetter. Vor 2 Tagen 19 Grad Celsius, heute morgen 1,9 Grad. Beide male scheint die Sonne. Beide male reizt nichts zum Sitzen auf der einladenden Ban …

☼ Wetter im Februar 2017 – phänologischer Frühlingsanfang Nach dem phänologischen Kalender beginnt der Vorfrühling mit der Blüte von Schneeglöckchen, Krokussen, Winterlingen; die Baumblüte beginnt mit Haselnuss und Erle. Was bedeutet „Phänologischer Kalender …