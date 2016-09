☼ Wetter im August 2016 – heute mal wieder Regen

Der August 2016 zeigt sich neutral gegenüber jeglichem Wetter. Sonne, Regen, Wind, Hagel, Wolken – alles kommt gleichermaßen zum Zuge – nichts wird vernachlässigt, die Temperaturen reichen von null Grad bis 30 Grad Celsius, siehe -> ☼ Wetter im August 2016: Lichtblick am Abend



Regen schadet der Frisur!

Heute, am 12. August 2016, herrscht Nieselregen vor, also ein Wetter, bei dem kein Hund freiwillig vor die Tür geht – zumindest gilt das für die elegante Hundedame. Anastasia von Kathmandu hat deswegen wieder einen Termin im Hundesalon bei der Hundefriseuse ihres Vertrauens. Ihre Dauerwelle hängt nur noch in Strähnen. Nach kurzen Blicken rechts und links steht fest: Den anderen Hundedamen geht es ebenfalls an die Locken.

Nach einigen Tagen Sonnenschein ist es nicht nur für diese Jahreszeit zu kalt, es nieselt ohne Unterlass. Vorhergesagt haben es die Rauhnächte, siehe -> ☼ Wetterprognose August 2016 mittels der 12 Rauhnächte

Wem gefällt dieses Augustwetter?

