So wird das Wetter im Juni 2017 laut der Rauhnacht 12-Tage-zwischen-den-Jahren-Wetterregel. Wie am 30. Dezember 2016 soll das Wetter den ganzen Monat Juni 2017 über sein.

Der Juni 2017 startet mit Feuchtigkeit.

Das ist ganz normal für diesen Monat. Im ersten Monatsdrittel geben Platzregen den Takt vor. Gärtner freuen sich, denn in dieser Zeit wachsen ihre Blumen, Gemüse und Beeren. Klassischen Spaziergängern empfiehlt sich, in diesen 10 Tagen den Schirm immer dabei haben, denn so ein Sturzregen kommt buchstäblich aus heiterem Himmel. Wann die Regenzeit vorbei ist, erkennen Landleute an der Natur. Nämlich dann, wenn der Holunder aufhört zu blühen, wie eine alte Bauernregel es zeigt, siehe → ☼ Wetterprognose: Platzregen hört bald auf!

Bitte schauen Sie selbst, ob Sie die Tageswerte – siehe unten – eventuell anders interpretieren:

Monatswetter im Juni 2017 = Tageswetter am 30. Dezember 2016:

Der 30. Dezember 2016 beginnt mit Nebel und Kälte. Die Luft kühlte in der Nacht ab auf -4 Grad, um sich am Morgen auf -2 Grad zu erwärmen. Kein Lüftchen lässt die Zweige zittern. Ein ruhiges Naturgeschehen, genau richtig zum Jahresausklang. Ab 11 Uhr klart der Himmel auf – erst hellblau, dann immer dunkler blau.

Der Juni ist bekannt als der Monat der Rosen. Sofern sie nicht im sonnigen Mai verblüht sind, blühen und duften sie im Juni.

Wetter 2017

