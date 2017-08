Das Glücksspiel blickt auf eine lange Tradition zurück. Die ersten Spiele wurden bereits in der Antike gewagt – Belege dafür wurden im asiatischen, afrikanischen und europäischen Raum gefunden. Man geht heute davon aus, dass der Ursprung in Mesopotamien aus der Zeit um 3.000 v. Chr. stammt. Man hat aus dieser Zeit einen sechsseitigen Würfel gefunden, der aus Knochen und Elfenbein gefertigt war. Zu dieser Zeit war der Würfel das beliebteste Spielmaterial. Das Kartenspiel dürfte sich erst später entwickelt haben und stammt ursprünglich aus Indien.

Was macht die Faszination des Glücksspiels aus?

Wer träumt nicht vom großen Geld? Sich mit Millionen alle Wünsche erfüllen zu können, sei es eine Weltreise, ein luxuriöses Auto oder eine Villa mit weitläufiger Parkanlage. Anderer würden mit einem Gewinn die Arbeitszeit reduzieren oder gar den Job aufgeben um einfach den ganzen Tag lang zu tun, was einem gerade in den Sinn kommt. Die Chance auf plötzlichen Reichtum lässt Spieler immer wieder das Casino besuchen oder einen Lottoschein abgeben. Immer wieder hört man von Menschen, denen wirklich der ganz große Gewinn geglückt ist.

Casinos heute – die Konkurrenz ist groß

Vor rund 20 Jahren musste man ein Casino aufsuchen, um Poker, Roulette oder Blackjack spielen zu können. Natürlich bestand schon immer die Möglichkeit, zu Hause mit Freunden zum Spaß oder um Geld zu spielen. Die Chance auf einen richtig großen Gewinn bestand allerdings nur in einem Casino. In der heutigen Zeit sehen sich traditionelle Casinos jedoch mit einer großen Konkurrenz konfrontiert. Jeden Tag drängen unzählige neue online Casinos auf den Markt. Viele Spieler nutzen die Möglichkeit, rund um die Uhr ihrem Hobby nachgehen zu können. In einem online Casino ist man nicht an bestimmte Öffnungszeiten gebunden. Man kann sich einfach vor den Computer, Laptop oder das Tablet setzen und zu jeder Zeit spielen. Mittlerweile sind auch zahlreiche Apps für das Smartphone erhältlich, somit profitieren Spieler von noch mehr Mobilität. Stargames zum Beispiel bietet eine große Auswahl an verschiedenen Spielen. Wer sich neu registriert, profitiert von einem Bonus.

Welche Vorteile bieten traditionelle Häuser?

Wenn man sich das breite Angebot an online Casinos ansieht, taucht rasch die Frage auf warum man noch ein traditionelles Casino besuchen sollte. Im Casino wartet ein besonderes Flair auf die Gäste. Hier die Pluspunkte im Überblick:

Mondäne Atmosphäre

Persönlich – man spielt gegen sichtbare Gegner

Zahlreiche Events werden in Casinos geboten

Gute Gastronomie

Ein Casinoabend wird zum Erlebnis – einzigartige Atmosphäre

Spielen in stilvollem Ambiente

Die Casinobetreiber versuchen vermehrt, auf diese Vorzüge zu setzen und die Vorteile eines Besuchs potentiellen Kunden zu vermitteln. Daher haben viele große Häuser Zusatzangebote im Programm. Zu einem besonderen Erlebnis zählt zum Beispiel „Oper im Casino“. Dabei werden ganze Opern oder Ausschnitte direkt vor Ort aufgeführt. Man kann zunächst den tollen Sängern und Musikern lauschen und dann ein Spiel wagen. Diese Live Atmosphäre in gehobenem Ambiente kann kein online Casino bieten. Der Casinobesuch mit Oper ist ein Anlass, sich festlich zu kleiden. In schönem Rahmen hat man die Gelegenheit, das Festtagsoutfit auszuführen. Der Casinobesuch bleibt garantiert lange in Erinnerung – und das nicht nur bei Opernfans. Mit dem speziellen Ambiente und Zusatzangeboten sprechen Casinos ein bestimmtes Publikum an. Wer sich zum Ausgehen gerne schick macht und eine Nacht in Glanz und Glamour erleben möchte, ist in den Casinos an der richtigen Adresse. Egal ob auf Urlaub oder zu Hause – ein Casinobesuch macht Spaß, mit und ohne Gewinn.

Packages buchen

Auf den Homepages der Casinos findet man immer wieder Veranstaltungshinweise. Wenn man sich für eine Oper im Casino interessiert, sollte man sich rechtzeitig Tickets reservieren. Der Event steht nämlich nicht jede Woche auf dem Programm. Im Preis inbegriffen ist der Eintritt ins Casino, die Opernvorführung und oft auch eine gewisse Anzahl an Jetons. Alternativ dazu kann man in vielen Casinos ein elegantes Dinner genießen. Ein Casinoabend mit Opernvorführung eignet sich auch perfekt als Geschenk. Freunde und Verwandte, die sich für Kultur interessieren, lassen sich damit gerne überraschen. Es lohnt sich also, regelmäßig die Homepages der großen Casinos aufzusuchen und nach speziellen Packages Ausschau zu halten. Wer regelmäßig ins Casino geht, sollte noch dazu den Newsletter abonnieren. Damit wird man in regelmäßigen Abständen per E-Mail über Aktionen und Events informiert.